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MOGUIZ AUDITORIUM MEGACITE Amiens

MOGUIZ AUDITORIUM MEGACITE Amiens

MOGUIZ AUDITORIUM MEGACITE Amiens samedi 24 avril 2027.

Lieu : AUDITORIUM MEGACITE

Adresse : AVENUE DE L'HIPPODROME

Ville : 80000 Amiens

Département : 80

Début : 2027-04-24

Fin : 2027-04-24

Heure de début : 20:00

MOGUIZ Début : 2027-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUDITORIUM MEGACITE AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80

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