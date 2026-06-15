Mohand Baha La tournée en vrai Le Makeda Marseille 5e Arrondissement samedi 17 octobre 2026.

Marseille 5e Arrondissement

Mohand Baha La tournée en vrai

Samedi 17 octobre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Mohand Baha est de retour au Makeda le 17 octobre !

Dans le cadre de sa tournée “La tournée en vrai”, Mohand Baha présente un concert de rap français à texte, entre introspection et énergie live.

Porté par une esthétique mêlant nostalgie des années 90/2000, rap engagé et sonorités actuelles, le show s’adresse autant aux amateurs de rap conscient qu’aux publics sensibles à une écriture authentique et incarnée. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Mohand Baha is back at Makeda on October 17!

L’événement Mohand Baha La tournée en vrai Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille