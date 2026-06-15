Mohand Baha La tournée en vrai Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
Mohand Baha La tournée en vrai Le Makeda Marseille 5e Arrondissement samedi 17 octobre 2026.
Marseille 5e Arrondissement
Mohand Baha La tournée en vrai
Samedi 17 octobre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17 22:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Mohand Baha est de retour au Makeda le 17 octobre !
Dans le cadre de sa tournée “La tournée en vrai”, Mohand Baha présente un concert de rap français à texte, entre introspection et énergie live.
Porté par une esthétique mêlant nostalgie des années 90/2000, rap engagé et sonorités actuelles, le show s’adresse autant aux amateurs de rap conscient qu’aux publics sensibles à une écriture authentique et incarnée. .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com
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English :
Mohand Baha is back at Makeda on October 17!
L’événement Mohand Baha La tournée en vrai Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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