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Mois de fierté, séance de badminton ouvert à toutes et tous Halle sportive Dunois Paris

Mois de fierté, séance de badminton ouvert à toutes et tous Halle sportive Dunois Paris

Mois de fierté, séance de badminton ouvert à toutes et tous Halle sportive Dunois Paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : Halle sportive Dunois

Adresse : 59 rue Dunois

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

À l’occasion du Mois des Fiertés, l’ASBG (Association Sportive des Badistes Givrés) organise une séance de badminton portes ouvertes gratuite et ouverte à toutes et tous.

Cette matinée conviviale a pour objectif de promouvoir un sport inclusif, accessible et bienveillant, dans un cadre favorisant le partage, la diversité et la pratique sportive pour tous les publics.

Samedi 27 juin 2026
10h30 – 12h00
Halle Dunois – 59 rue Dunois, Paris 13e

Aucune expérience préalable n’est nécessaire.

À l’occasion du Mois des Fiertés, l’ASBG (Association Sportive des Badistes Givrés), organise une séance de badminton portes ouvertes gratuite et ouverte à toutes et tous. Cette matinée conviviale a pour objectif de promouvoir un sport inclusif, accessible et bienveillant, dans un cadre favorisant le partage, la diversité et la pratique sportive pour tous les publics.
Le samedi 27 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00

Halle sportive Dunois 59 rue Dunois  75013 Paris


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