Mois de fierté, séance de badminton ouvert à toutes et tous Halle sportive Dunois Paris

À l’occasion du Mois des Fiertés, l’ASBG (Association Sportive des Badistes Givrés) organise une séance de badminton portes ouvertes gratuite et ouverte à toutes et tous.

Cette matinée conviviale a pour objectif de promouvoir un sport inclusif, accessible et bienveillant, dans un cadre favorisant le partage, la diversité et la pratique sportive pour tous les publics.

Samedi 27 juin 2026

10h30 – 12h00

Halle Dunois – 59 rue Dunois, Paris 13e

Aucune expérience préalable n’est nécessaire.

À l’occasion du Mois des Fiertés, l’ASBG (Association Sportive des Badistes Givrés), organise une séance de badminton portes ouvertes gratuite et ouverte à toutes et tous. Cette matinée conviviale a pour objectif de promouvoir un sport inclusif, accessible et bienveillant, dans un cadre favorisant le partage, la diversité et la pratique sportive pour tous les publics.

Le samedi 27 juin 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00

Halle sportive Dunois 59 rue Dunois 75013 Paris



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