Bletterans

Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité

Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-02

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-11-02

Tous les ans le service Petite Enfance Bresse Haute Seille vous invite à partager un moment de découverte avec votre jeune enfant au travers d’ateliers et de spectacles.

Venez découvrir le programme que nous vous avons concocté !

Petite surprise cette année nous vous proposons des temps de détente sans enfant!

Pourquoi ne pas venir en profiter? .

Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité

L’événement Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité Bletterans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu