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Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité Bletterans

Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité Bletterans lundi 2 novembre 2026.

Ville : 39140 Bletterans

Département : Jura

Début : lundi 2 novembre 2026

Fin : lundi 2 novembre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Bletterans

Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité

Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02
fin : 2026-11-02

Date(s) :
2026-11-02

Tous les ans le service Petite Enfance Bresse Haute Seille vous invite à partager un moment de découverte avec votre jeune enfant au travers d’ateliers et de spectacles.
Venez découvrir le programme que nous vous avons concocté !
Petite surprise cette année nous vous proposons des temps de détente sans enfant!
Pourquoi ne pas venir en profiter?   .

Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80  petiteenfance@bressehauteseille.fr

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English : Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité

L’événement Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité Bletterans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu

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