Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité Bletterans
Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité Bletterans lundi 2 novembre 2026.
Bletterans
Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité
Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02
fin : 2026-11-02
Date(s) :
2026-11-02
Tous les ans le service Petite Enfance Bresse Haute Seille vous invite à partager un moment de découverte avec votre jeune enfant au travers d’ateliers et de spectacles.
Venez découvrir le programme que nous vous avons concocté !
Petite surprise cette année nous vous proposons des temps de détente sans enfant!
Pourquoi ne pas venir en profiter? .
Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
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English : Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité
L’événement Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité Bletterans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu
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