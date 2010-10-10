[MOIS DE LA RANDO] Balade contée Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

Saint-Didier-en-Velay

[MOIS DE LA RANDO] Balade contée

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Mylène Lagneau, conteuse et musicienne vous propose une balade contée dans Saint-Didier-en-Velay.

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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 91 36 10 admi.belugueta@gmail.com

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English :

Storyteller and musician Mylène Lagneau invites you on a storytelling tour of Saint-Didier-en-Velay.

L’événement [MOIS DE LA RANDO] Balade contée Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène