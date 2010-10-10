Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

[MOIS DE LA RANDO] Balade contée Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

[MOIS DE LA RANDO] Balade contée Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay dimanche 25 octobre 2026.

Lieu : Mairie Saint-Didier-en-Velay

Adresse : 2 boulevard de Pélissac

Ville : 43140 Saint-Didier-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 25 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10

Saint-Didier-en-Velay

[MOIS DE LA RANDO] Balade contée

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Mylène Lagneau, conteuse et musicienne vous propose une balade contée dans Saint-Didier-en-Velay.
  .

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 91 36 10  admi.belugueta@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storyteller and musician Mylène Lagneau invites you on a storytelling tour of Saint-Didier-en-Velay.

L’événement [MOIS DE LA RANDO] Balade contée Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène

À voir aussi à Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire)