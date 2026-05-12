[MOIS DE LA RANDO] Croquis-balade à Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire
[MOIS DE LA RANDO] Croquis-balade à Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire samedi 17 octobre 2026.
Aurec-sur-Loire
[MOIS DE LA RANDO] Croquis-balade à Aurec-sur-Loire
Parking de la base de loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
– 10 % en tarif famille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Croquis-balade à Aurec-sur-Loire.
Des croquis, des dessins, sous forme de carnet de voyage.
.
Parking de la base de loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 70 83 24 gagliovero@hotmail.fr
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English :
Sketch-walking in Aurec-sur-Loire.
Sketches and drawings in the form of a travel diary.
L’événement [MOIS DE LA RANDO] Croquis-balade à Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène
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