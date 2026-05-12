Aurec-sur-Loire

[MOIS DE LA RANDO] Croquis-balade à Aurec-sur-Loire

Parking de la base de loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

– 10 % en tarif famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Croquis-balade à Aurec-sur-Loire.

Des croquis, des dessins, sous forme de carnet de voyage.

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Parking de la base de loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 70 83 24 gagliovero@hotmail.fr

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English :

Sketch-walking in Aurec-sur-Loire.

Sketches and drawings in the form of a travel diary.

L’événement [MOIS DE LA RANDO] Croquis-balade à Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène