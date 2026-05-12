[MOIS DE LA RANDO] Rand’Art, les fresques street-art d’Aurec-sur-Loire Route de Saint-Paul Aurec-sur-Loire
[MOIS DE LA RANDO] Rand’Art, les fresques street-art d’Aurec-sur-Loire Route de Saint-Paul Aurec-sur-Loire jeudi 22 octobre 2026.
Aurec-sur-Loire
[MOIS DE LA RANDO] Rand’Art, les fresques street-art d’Aurec-sur-Loire
Route de Saint-Paul Base de Semène Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Cette randonnée urbaine proposée par l’Office de tourisme vous emmène à la découverte des fresques d’Aurec-sur-Loire.
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Route de Saint-Paul Base de Semène Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 87 61 92 officedetourisme@loire-semene.fr
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English :
This urban walk, organized by the Tourist Office, takes you on a tour of Aurec-sur-Loire’s frescoes.
L’événement [MOIS DE LA RANDO] Rand’Art, les fresques street-art d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène
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