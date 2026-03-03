Mois des droits des femmes Concert des Dames de Choeur Tribunal Judiciaire Périgueux Périgueux

Mois des droits des femmes Concert des Dames de Choeur

Tribunal Judiciaire Périgueux 19 Bis Boulevard Michel Montaigne Périgueux Dordogne

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Le CDAD 24 organise un événement inédit : un concert de la chorale Dames de cœur , qui se tiendra jeudi 19 mars à 18h au sein même du tribunal judiciaire de Périgueux. La chorale Dames de cœur , composée de chanteuses passionnées, proposera un répertoire varié et chaleureux, invitant le public à partager un instant de musique et d’émotion dans un lieu habituellement dédié au droit et à la justice.

Vous pourrez profiter de votre venue pour voir l’exposition artistique de Elisabeth Laborieux uniquement visible durant cette soirée. .

Tribunal Judiciaire Périgueux 19 Bis Boulevard Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 39 33 cdad-dordogne@wanadoo.fr

