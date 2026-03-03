Mois des droits des femmes Concert des Dames de Choeur Tribunal Judiciaire Périgueux Périgueux
Tribunal Judiciaire Périgueux 19 Bis Boulevard Michel Montaigne Périgueux Dordogne
Gratuit
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
2026-03-19
Le CDAD 24 organise un événement inédit : un concert de la chorale Dames de cœur , qui se tiendra jeudi 19 mars à 18h au sein même du tribunal judiciaire de Périgueux. La chorale Dames de cœur , composée de chanteuses passionnées, proposera un répertoire varié et chaleureux, invitant le public à partager un instant de musique et d’émotion dans un lieu habituellement dédié au droit et à la justice.
Vous pourrez profiter de votre venue pour voir l’exposition artistique de Elisabeth Laborieux uniquement visible durant cette soirée. .
Tribunal Judiciaire Périgueux 19 Bis Boulevard Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 39 33 cdad-dordogne@wanadoo.fr
