Informations pratiques

Laval

Mois du Climat Ciné-débat (In)action, une famille ordinaire face à un enjeu planétaire

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15 20:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Dans le cadre du mois du climat, participez à un ciné débat

Pourquoi avons-nous conscience du changement climatique sans pour autant (toujours) passer à l’action ? Célia et Léo ont tout quitté pour agir face au changement climatique, suscitant parfois désaccords et incompréhensions avec leurs proches. Pour renouer le dialogue, ils les embarquent dans un road trip positif pour expliquer les freins à l’action climatique et parler solutions. Venez assister à la projection du film (In) action et échanger avec le réalisateur.

Animation gratuite, sur réservation

Animation proposée par le Conseil départemental de la Mayenne en partenariat avec le Cinéville de Laval .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

As part of Climate Month, join a debate

L’événement Mois du Climat Ciné-débat (In)action, une famille ordinaire face à un enjeu planétaire Laval a été mis à jour le 2026-07-31 par LAVAL TOURISME