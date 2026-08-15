MOIS DU CLIMAT CONFERENCE GESTICULEE DE LA FOURCHE A LA FOURCHETTE… NON ! L’INVERSE ! Salle polyvalente Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

MOIS DU CLIMAT CONFERENCE GESTICULEE DE LA FOURCHE A LA FOURCHETTE… NON ! L’INVERSE !

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Après le succès des éditions 2024 et 2025, le Département et ses nombreux partenaires (collectivités, associations et acteurs économiques), vous proposent une 3ᵉ édition du Mois du Climat, encore plus riche, du 15 septembre au 15 octobre 2026.

Mathieu Dalmais nous propose une plongée au cœur de notre système alimentaire pour mieux en comprendre son fonctionnement. Comment participer à un système plus durable et équitable ? Et si on reprenait les principes de la Sécurité Sociale de la Santé pour notre Alimentation ?

Un moment fort pour réfléchir ensemble à notre modèle alimentaire et imaginer des pistes concrètes pour assurer le droit à l’alimentation pour toutes et tous.

Animation gratuite Proposée par le Comité Citoyen de l’Alimentation (PAT Haute Mayenne) en partenariat avec l’association Les Possibles .

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Following the success of the 2024 and 2025 editions, the Department and its many partners (local governments, associations, and businesses) are pleased to present the 3rd edition of Climate Month, which will be even more extensive, from September 15 to October 15, 2026.

L’événement MOIS DU CLIMAT CONFERENCE GESTICULEE DE LA FOURCHE A LA FOURCHETTE… NON ! L’INVERSE ! Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne