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MOIS DU CLIMAT ECOLE, PERISCOLAIRE DE VERITABLES LABORATOIRES POUR VIVRE LA TRANSITION ECOLOGIQUE Salle polyvalente Jublains

mardi 22 septembre 2026 · Salle polyvalente · Jublains

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
11 Rue de la Libération
Ville
53160 Jublains
Département
Mayenne
Tarif

Jublains

MOIS DU CLIMAT ECOLE, PERISCOLAIRE DE VERITABLES LABORATOIRES POUR VIVRE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Salle polyvalente 11 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 17:30:00
fin : 2026-09-22 19:30:00

Date(s) :
2026-09-22

RDV à Jublains pour le mois du climat !
Les élus de Jublains ouvrent les portes de leur nouvel espace, tout récemment rénové, pour accueillir le centre de loisirs mais aussi de nouvelles salles à disposition de l’école actuelle salle d’activités, salle de sieste et espace convivialité. Ce bâtiment, jusque-là utilisé comme espace de stockage et logement, a été rénové en priorisant les biomatériaux et les économies d’énergie.

Animation gratuite
Inscription avant le 19/09   .

Salle polyvalente 11 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire   bonjour@synergies53.fr

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English :

See you in Jublains for Climate Month!

L’événement MOIS DU CLIMAT ECOLE, PERISCOLAIRE DE VERITABLES LABORATOIRES POUR VIVRE LA TRANSITION ECOLOGIQUE Jublains a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Mayenne Co

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