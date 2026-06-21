MOIS DU CLIMAT ECOLE, PERISCOLAIRE DE VERITABLES LABORATOIRES POUR VIVRE LA TRANSITION ECOLOGIQUE Salle polyvalente Jublains
mardi 22 septembre 2026 · Salle polyvalente · Jublains
Informations pratiques
Jublains
MOIS DU CLIMAT ECOLE, PERISCOLAIRE DE VERITABLES LABORATOIRES POUR VIVRE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Salle polyvalente 11 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 17:30:00
fin : 2026-09-22 19:30:00
Date(s) :
2026-09-22
RDV à Jublains pour le mois du climat !
Les élus de Jublains ouvrent les portes de leur nouvel espace, tout récemment rénové, pour accueillir le centre de loisirs mais aussi de nouvelles salles à disposition de l’école actuelle salle d’activités, salle de sieste et espace convivialité. Ce bâtiment, jusque-là utilisé comme espace de stockage et logement, a été rénové en priorisant les biomatériaux et les économies d’énergie.
Animation gratuite
Inscription avant le 19/09 .
Salle polyvalente 11 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire bonjour@synergies53.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you in Jublains for Climate Month!
L’événement MOIS DU CLIMAT ECOLE, PERISCOLAIRE DE VERITABLES LABORATOIRES POUR VIVRE LA TRANSITION ECOLOGIQUE Jublains a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Mayenne Co
À voir aussi à Jublains (Mayenne)
- PROJECTION DU BALLET “CENDRILLON” de RUDOLF NOUREEV Théâtre antique de Jublains Jublains 27 août 2026
- CINEMA EN PLEIN AIR CENDRILLON Retransmission Opéra Jublains 27 août 2026
- VISITE GUIDEE DE LA FORTERESSE & DU MUSEE Musée archéologique départemental Jublains 5 septembre 2026
- VISITE GUIDÉE DE LA FORTERESSE Musée archéologique départemental Jublains 13 septembre 2026
- CONCERT AUX BAINS ENSEMBLE TANAÏS Thermes de Jublains Jublains 20 septembre 2026