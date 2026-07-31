Informations pratiques

Laval

Mois du Climat

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-09-15

3ème édition du mois du climat !

Après le succès des éditions 2024 et 2025, qui ont rassemblé 6 500 et 7 500 Mayennais, le Département et ses nombreux partenaires (collectivités, associations et acteurs économiques), vous proposent une 3ᵉ édition encore plus riche, du 15 septembre au 15 octobre 2026.

Plus de 160 animations

Dans 56 villes mayennaises

Ateliers, jeux, spectacles, films, conférences, expositions, balades ou visites

Chacun pourra découvrir des solutions concrètes, adaptées à son quotidien, pour agir en faveur du climat tout en préservant sa qualité de vie. .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

3rd edition of Climate Month!

L’événement Mois du Climat Laval a été mis à jour le 2026-07-31 par LAVAL TOURISME