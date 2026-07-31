Mois du Climat Laval
mardi 15 septembre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Mois du Climat
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-09-15
3ème édition du mois du climat !
Après le succès des éditions 2024 et 2025, qui ont rassemblé 6 500 et 7 500 Mayennais, le Département et ses nombreux partenaires (collectivités, associations et acteurs économiques), vous proposent une 3ᵉ édition encore plus riche, du 15 septembre au 15 octobre 2026.
Plus de 160 animations
Dans 56 villes mayennaises
Ateliers, jeux, spectacles, films, conférences, expositions, balades ou visites
Chacun pourra découvrir des solutions concrètes, adaptées à son quotidien, pour agir en faveur du climat tout en préservant sa qualité de vie. .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3rd edition of Climate Month!
L’événement Mois du Climat Laval a été mis à jour le 2026-07-31 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Visite La tour Renaise Laval 10 août 2026
- Les cafés d’histoire Portraits de photographes lavallois fin 19è/début 20è Place de la Tremoille Laval 12 août 2026
- Les matins bambins Les petits explorateurs de la Perrine, à la recherche de la clé perdue Laval 13 août 2026
- Flash-back en famille Laval au temps d’Alain Gerbault Laval 13 août 2026
- Visite Les hauteurs de l’hôpital Entrée Nord Laval 17 août 2026