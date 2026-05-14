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Mois quatorzien du handicap – Atelier découverte tactile du braille Maison Heinrich Heine Paris

Mois quatorzien du handicap – Atelier découverte tactile du braille Maison Heinrich Heine Paris

Mois quatorzien du handicap – Atelier découverte tactile du braille Maison Heinrich Heine Paris jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27C Boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif : <p><strong>inscription obligatoire à info@maison-heinrich-heine.org </strong></p>

Créé en 1825 par Louis Braille, le braille est un alphabet
universel. La France et l’Allemagne portent conjointement une
candidature auprès de l’UNESCO pour que cet alphabet et son usage soient
reconnus en tant que patrimoine culturel immatériel.

Expérimentez le braille les yeux fermés (bandeaux fournis si besoin) !
Découverte de quelques lettres en braille et des bases du
fonctionnement du braille. Atelier interactif animé par l’association
Percevoir à la fin duquel vous lirez en toute autonomie quelques mots en
braille ! Aucun requis nécessaire. Temps d’échange prévu autour du
braille.

Autres événements du cycle Dis/Abilities :

Dans le cadre du Mois Parisien du Handicap de la Mairie du 14e arrondissement.En coopération avec l’association Percevoir et le Conseil de Quartier de Montsouris-Dareau.

Expérimentez le braille les yeux fermés (bandeaux fournis si besoin) !
Le jeudi 04 juin 2026
de 16h00 à 17h15
gratuit

inscription obligatoire à info@maison-heinrich-heine.org

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T16:00:00+02:00_2026-06-04T17:15:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C Boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/atelier-decouverte-tactile-du-braille-lire-avec-les-doigts-les-yeux-fermes-brailler-fort/ https://www.facebook.com/events/1632228771157398 https://www.facebook.com/events/1632228771157398


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