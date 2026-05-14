Mois quatorzien du handicap – Atelier découverte tactile du braille Maison Heinrich Heine Paris

Créé en 1825 par Louis Braille, le braille est un alphabet

universel. La France et l’Allemagne portent conjointement une

candidature auprès de l’UNESCO pour que cet alphabet et son usage soient

reconnus en tant que patrimoine culturel immatériel.

Expérimentez le braille les yeux fermés (bandeaux fournis si besoin) !

Découverte de quelques lettres en braille et des bases du

fonctionnement du braille. Atelier interactif animé par l’association

Percevoir à la fin duquel vous lirez en toute autonomie quelques mots en

braille ! Aucun requis nécessaire. Temps d’échange prévu autour du

braille.

Autres événements du cycle Dis/Abilities :

Lecture de la pièce de théâtre Atelier d’aveugles de Lucien Descaves par des braillistes et non braillistes, suivie d’une discussion et d’un moment convivial | 4 juin 2026 à 18h

Table ronde “Soirée Disability Studies, perspectives internationales” | 4 juin 2026 à 19h30

Dans le cadre du Mois Parisien du Handicap de la Mairie du 14e arrondissement.En coopération avec l’association Percevoir et le Conseil de Quartier de Montsouris-Dareau.

Expérimentez le braille les yeux fermés (bandeaux fournis si besoin) !

Le jeudi 04 juin 2026

de 16h00 à 17h15

gratuit

inscription obligatoire à info@maison-heinrich-heine.org

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T16:00:00+02:00_2026-06-04T17:15:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C Boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/atelier-decouverte-tactile-du-braille-lire-avec-les-doigts-les-yeux-fermes-brailler-fort/ https://www.facebook.com/events/1632228771157398 https://www.facebook.com/events/1632228771157398



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