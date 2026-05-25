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Mois Quatorzien du Handicap – Fête annuelle du Jeu Place de la Garenne Paris

Mois Quatorzien du Handicap – Fête annuelle du Jeu Place de la Garenne Paris

Mois Quatorzien du Handicap – Fête annuelle du Jeu Place de la Garenne Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place de la Garenne

Adresse : Place de la Garenne. Paris 14e

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : <p>Accès libre, sans réservation</p>

L’association Florimont vous propose un ensemble de jeux adaptés aux personnes en situation de handicap

Association Florimont – Fête – Jeux adaptés.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit

Accès libre, sans réservation

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00

Place de la Garenne Place de la Garenne. Paris 14e  75014 Paris

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