Mois Quatorzien du Handicap – Fête annuelle du Jeu Place de la Garenne Paris
Mois Quatorzien du Handicap – Fête annuelle du Jeu Place de la Garenne Paris samedi 30 mai 2026.
L’association Florimont vous propose un ensemble de jeux adaptés aux personnes en situation de handicap
Association Florimont – Fête – Jeux adaptés.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit
Accès libre, sans réservation
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00
Place de la Garenne Place de la Garenne. Paris 14e 75014 Paris
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