Mois Quatorzien du Handicap – Fête annuelle du Jeu Place de la Garenne Paris

L’association Florimont vous propose un ensemble de jeux adaptés aux personnes en situation de handicap

Association Florimont – Fête – Jeux adaptés.

Le samedi 30 mai 2026

de 14h00 à 19h00

gratuit

Accès libre, sans réservation

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00

Place de la Garenne Place de la Garenne. Paris 14e 75014 Paris



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