Mois Quatorzien du Handicap – Plénière exceptionnelle du Conseil Local du Handicap Annexe de la mairie du 14e arrondissement Paris

Dans le cadre du Mois Quatorzien du Handicap, Le Conseil Local du Handicap accueille une invitée engagée.

Atteinte du syndrome de Marfan, Béatrice Idiard-Chamois a toujours refusé de céder aux obstacles. Elle s’est élevée toute sa vie contre la maladie, contre la maltraitance et contre les préjugés.

Sage-femme, elle dirige aujourd’hui à l’Institut Montsouris Mutualiste à Paris une consultation de gynécologie qui prend en compte le handicap moteur, mental et sensoriel.

Venez la rencontrer et débattre avec elle de la prise en charge médicale des personnes en situation de handicap.

Plénière exceptionnelle en présence de Mme Béatrice Idiard-Chamois.

Le mercredi 10 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T20:00:00+02:00

Annexe de la mairie du 14e arrondissement 12, rue Pierre Castagnou 75014 Paris



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