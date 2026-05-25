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Mois Quatorzien du Handicap – Une séance Ciné Relax au cinéma 7 Parnassiens cinéma les 7 Parnassiens Paris

Mois Quatorzien du Handicap – Une séance Ciné Relax au cinéma 7 Parnassiens cinéma les 7 Parnassiens Paris

Mois Quatorzien du Handicap – Une séance Ciné Relax au cinéma 7 Parnassiens cinéma les 7 Parnassiens Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : cinéma les 7 Parnassiens

Adresse : 98 boulevard du Montparnasse

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : <p><strong>6,50€ </strong>ou de<strong> 6€ pour les moins de 27 ans</strong></p>

En famille, entre amis, venez nombreux à la prochaine séance Relax, au cinéma les 7 Parnassiens (98 boulevard du Montparnasse 75014), pour plonger dans le Paris des années folles grâce à la comédie romantique qui fera l’ouverture du Festival de Cannes 2026 : « La Vénus électrique »

  • Le tarif de la séance : 6,50€ ou de 6€ pour les moins de 27 ans
  • Salle accessible du cinéma (entrée PMR par le 16 rue Delambre) – 10 places PMR
  • Le film sera projeté avec du sous-titrage pour les personnes sourdes et malentendantes.
  • La version audiodécrite sera disponible à la demande : application AppAudio
  • téléchargeable sur votre smartphone (pensez à vous connecter au wifi du cinéma)
  • 5 smartphones mis à disposition par le cinéma si besoin

Avec ou sans handicap, le cinéma c’est pour tout le monde !
Le samedi 30 mai 2026
de 15h30 à 17h30
payant

6,50€ ou de 6€ pour les moins de 27 ans

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:30:00+02:00_2026-05-30T17:30:00+02:00

cinéma les 7 Parnassiens 98 boulevard du Montparnasse  75014 Paris


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