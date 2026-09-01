Informations pratiques

Molières

Molières en scène I A l’épreuve des pavés

Le bourg Molières Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 21:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre d’une campagne de valorisation de sa politique pénitentiaire, le Ministère de la Justice a mis en place un programme intitulé Une note d’espoir . Sept détenus ont suivi des ateliers de musique en prison. Exceptionnellement ils sont autorisés à donner un concert en semi liberté devant un vrai public. Suite à une erreur interne de l’administration, Didier Kerbrat est le seul agent pénitentiaire présent pour les surveiller. Tendu, il s’apprête à faire entrer en scène ces sept détenus survoltés qui ont préparé leur concert depuis de longs mois…

Le concert ne se déroule pas comme un long fleuve tranquille et au fil des imprévus, les détenus et leur maton, que tout semble opposer, se découvre des similitudes. Car au fond, qu’ils soient du bon ou du mauvais côté des barreaux, tous les hommes n’aspirent qu’à la même chose être heureux et vivre en paix.

Durée 1h20 | Pour tous .

Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 92 44

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English : Molières en scène I A l’épreuve des pavés

L’événement Molières en scène I A l’épreuve des pavés Molières a été mis à jour le 2026-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides