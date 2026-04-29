Molow – Ralentir & faire ensemble Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 –

Gratuit : non Tout public

Dans un monde où tout va toujours plus vite et où l’attention devient une ressource rare, Molow propose une autre temporalité. Inspiré par l’image de l’escargot qui avance lentement mais sûrement, le festival invite à ralentir pour mieux observer, comprendre et partager. Pendant cinq jours, du 20 au 24 mai 2026, musique, arts numériques, mode et alimentation se croisent pour imaginer d’autres manières de créer, de produire et de vivre ensemble. Entre contemplation, expérimentation et moments collectifs, Molow devient un espace pour réfléchir, tester et explorer des chemins plus soutenables.Un temps pour ralentir, faire ensemble et ouvrir des horizons nouveaux. Causeries paysannes, marché paysan, grand banquet… auront lieu les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026 dans le cadre de ce temps fort inspirant. Programmation complète sur https://les-bouillonnantes.com/2026/04/22/molow-ralentir-faire-ensemble/

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://stereolux.org/agenda/molow



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