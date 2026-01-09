Mom’Art Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Mom’Art Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure samedi 6 juin 2026.
Pacy-sur-Eure
Mom’Art
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Viens découvrir l’art en t’amusant
Après une présentation d’un courant artistique ou d’un artiste, d’une durée d’environ 30 minutes, les enfants de 7 à 10 ans feront à la manière de…
Pour les enfants à partir de 7 ans, sans les parents.
Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 78 99 06 25. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
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English : Mom’Art
L’événement Mom’Art Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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