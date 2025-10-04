Moment des 3- 6 ans : Les p’tites mains Bibliothèque Assia Djebar Paris

Moment des 3- 6 ans : Les p’tites mains Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 4 octobre 2025.

Rendez-vous à 10h30, les samedis bimestriels :

  • 4 octobre
  • 6 décembre
  • 7 février
  • 4 avril
  • 6 juin

Activités créatives pour les enfants de 3 à 6 ans, à la bibliothèque Assia Djebar.
Sur inscription (un accompagnateur par enfant)
gratuit

Sur inscription (un accompagnateur par enfant)

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn  75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis