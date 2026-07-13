Informations pratiques

Rouen

Moment musical #1 Philip Glass et minimalisme

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:15:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-04

Durée 1h15, sans entracte

Le saxophone, instrument roi du jazz, dernier né de la famille des bois, partage la scène avec les cordes pour ce programme original, fascinant et poétique.

En cinq œuvres, dans cette formation particulière qui allie la forme éternelle du quatuor à cordes au brillant du saxophone, ce concert explore les territoires les plus inspirants de la musique d’aujourd’hui, de l’Europe mystique à l’avant-garde new-yorkaise. Les noms qui figurent au programme sont tous la promesse d’une musique moderne, ancrée dans son époque, entre rythmes chaloupés et méditation métaphysique, guidée par le chant lumineux du saxophone soprano. Un concert à écouter les yeux fermés, et l’esprit grand ouvert. .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : Moment musical #1 Philip Glass et minimalisme

L’événement Moment musical #1 Philip Glass et minimalisme Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité