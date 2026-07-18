Informations pratiques

Rouen

Moment musical #2 Sérénades romantiques

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 11:00:00

fin : 2026-11-15 12:00:00

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-15

Durée 1h, sans entracte

Ressentir l’intensité du souffle romantique de la musique au plus près de ses racines, telle est la promesse de ce programme qui met les vents à l’honneur.

Comme Egmont de Beethoven, Fierrabras de Schubert est une œuvre vocale dont on ne joue bien souvent que l’introduction instrumentale. C’est dire la puissance musicale de cette courte œuvre, qui ouvre sur le souffle puissant de deux pièces maîtresses l’Octuor de Beethoven et la Sérénade de Dvorák. Toutes les deux composées pour une formation originale, elles mettent les instruments à vent en valeur, soutenus par le registre grave des cordes. Un programme marqué par l’éloquence de la respiration et la noblesse du chant, pour une musique sensible, dont les vibrations s’expriment au naturel.

– Séance Relax, dimanche 15 nov. 11h .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : Moment musical #2 Sérénades romantiques

L’événement Moment musical #2 Sérénades romantiques Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité