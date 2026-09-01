Moment musical aux deux cornemuses Pontcirq
dimanche 20 septembre 2026 · Pontcirq
Informations pratiques
Pontcirq
Moment musical aux deux cornemuses
158 Route de la Crouzette Pontcirq Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Devant la maison datée de 1604, profitez d'un moment musical avec Gilles Cassagnes et Francis Barascou
Devant la maison datée de 1604, profitez d'un moment musical avec Gilles Cassagnes et Francis Barascou. En duo, ils interpréteront un répertoire à la cornemuse mêlant musiques de la Renaissance et traditions du Centre de la France. Chansons, branles, rondes, bourrées et pièces sacrées feront revivre un patrimoine musical transmis depuis le Moyen Âge.Très populaire en Europe à la Renaissance, la cornemuse était jouée aussi bien dans les foires que dans les cours seigneuriales et royales, par des hommes comme par des femmes. Ce riche répertoire s'est notamment perpétué grâce aux confréries de maîtres sonneurs du Berry et du Bourbonnais, qui en ont assuré la transmission jusqu'à nos jours.
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158 Route de la Crouzette Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 7 86 67 47 65
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English :
In front of the house dating from 1604, enjoy a musical interlude with Gilles Cassagnes and Francis Barascou
L’événement Moment musical aux deux cornemuses Pontcirq a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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