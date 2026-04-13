Moment sympa #8 Mairie Salle des fêtes et Jardin Toulx-Sainte-Croix
Moment sympa #8 Mairie Salle des fêtes et Jardin Toulx-Sainte-Croix samedi 9 mai 2026.
Toulx-Sainte-Croix
Moment sympa #8
Mairie Salle des fêtes et Jardin 7 rue de la mairie Toulx-Sainte-Croix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Petit marché d’artisanat et produits locaux. Balade autour des plantes sauvages. Concert de la chorale 23 Not’Folles.
Buvette, sandwichs, salades, gâteaux. .
Mairie Salle des fêtes et Jardin 7 rue de la mairie Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine toulxetpossibles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Moment sympa #8
L’événement Moment sympa #8 Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme