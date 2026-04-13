Moment sympa #8 Mairie Salle des fêtes et Jardin Toulx-Sainte-Croix

Toulx-Sainte-Croix

Moment sympa #8

Mairie Salle des fêtes et Jardin 7 rue de la mairie Toulx-Sainte-Croix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Petit marché d’artisanat et produits locaux. Balade autour des plantes sauvages. Concert de la chorale 23 Not’Folles.

Buvette, sandwichs, salades, gâteaux. .

Mairie Salle des fêtes et Jardin 7 rue de la mairie Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine toulxetpossibles@gmail.com

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English : Moment sympa #8

L’événement Moment sympa #8 Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme