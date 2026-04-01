Toulx-Sainte-Croix

Visite commentée des Pierres Jaumâtres

Toulx-Sainte-Croix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-27 2026-06-24 2026-07-31 2026-08-26 2026-09-24 2026-10-25

Venez explorer ce site incontournable de notre territoire, les noms et légendes de ces incroyables blocs de granit . .

Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10

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English : Visite commentée des Pierres Jaumâtres

L’événement Visite commentée des Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme