Visite commentée des Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix
Visite commentée des Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix mercredi 29 avril 2026.
Toulx-Sainte-Croix
Visite commentée des Pierres Jaumâtres
Toulx-Sainte-Croix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-27 2026-06-24 2026-07-31 2026-08-26 2026-09-24 2026-10-25
Venez explorer ce site incontournable de notre territoire, les noms et légendes de ces incroyables blocs de granit . .
Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10
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English : Visite commentée des Pierres Jaumâtres
L’événement Visite commentée des Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme