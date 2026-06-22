Momentos Flamencos Pradines
Momentos Flamencos Pradines samedi 4 juillet 2026.
Pradines
Momentos Flamencos
Rue des Escrignols Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L'association Flamenco 46 organise un spectacle Momentos Flamencos.
L'association Flamenco 46 organise un spectacle Momentos Flamencos.
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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 11 43 70 15 laprade@pradines.fr
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English :
The Flamenco 46 association is organizing a show: Momentos Flamencos.
L’événement Momentos Flamencos Pradines a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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