Pradines

Momentos Flamencos

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L'association Flamenco 46 organise un spectacle Momentos Flamencos.

L'association Flamenco 46 organise un spectacle Momentos Flamencos.

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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 11 43 70 15 laprade@pradines.fr

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English :

The Flamenco 46 association is organizing a show: Momentos Flamencos.

L’événement Momentos Flamencos Pradines a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot