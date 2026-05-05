Moments lecture au Jardin des Potins, Jardin des potins, Arronville

Moments lecture au Jardin des Potins 6 et 7 juin Jardin des potins Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Lecture : Les aventures du Petit Prince de St Exupéry, animée par Paule et les membres du Club Lecture.

Jardin des potins 2 cour des Œillets 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France 06 52 01 20 14 Ce charmant petit jardin est situé au bord de la cour des œillets

Sylvie et Noël partagent leur vie entre le Vexin et la Réunion où ils ont quelques attaches.

A Arronville, les portes de leur maison sont ouvertes aux voyageurs de passage.

Ils aiment partager. Ainsi Il n’est pas rare de déguster quelques spécialités culinaires et d’entendre des cris d’ enfants, dans cette maison du bonheur, que vous pourrez visiter.

Moment de lecture du roman « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry

© Sylvie et Noël Pothin