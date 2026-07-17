Mon Frère, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Mon Frère Vendredi 26 mars 2027, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-26T20:00:00+01:00 – 2027-03-26T21:45:00+01:00

Fin : 2027-03-26T20:00:00+01:00 – 2027-03-26T21:45:00+01:00

Christian Gremaud, qui ressemble à s’y tromper à François, interprète son propre rôle, en Langue des Signes Française. Parfois il est aussi François qui, en bord de scène, l’accompagne et le traduit à voix haute. C’est un duo fraternel tendu vers un témoignage public qui devient, finalement, un lieu de partage. Par ses mots lancés depuis le corps, Christian raconte son parcours, ses luttes quotidiennes contre l’effacement, passeur des combats de sa communauté et de la longue histoire de la Langue des Signes qui fut, pour lui, une éclatante victoire sur le silence. Zigzaguant entre le visible et l’audible, entre le récit théâtral et celui de sa fabrication, ce spectacle écrit à deux voix et quatre mains se fraie un chemin fraternel vers l’égalité, porté par cette indéfectible tendance à la joie qui traverse tout le travail de François Gremaud. Et qui semble être l’un des moteurs de vie de son frère.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/mon-frere-26032027-1900 »}]

Le metteur en scène suisse François Gremaud (Phèdre !) bâtit un écrin théâtral pour faire résonner le récit de son frère, Sourd. Avec l’invention et la joie comme puissants antidotes à l’empêchement.