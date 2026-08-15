MON FRÈRE THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MON FRÈRE

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 20:00:00

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-01-26 2027-01-30 2027-02-01

Mon Frère met en scène Christian, en sa qualité de personnage principal de la pièce et d’interprète de ce personnage(qui lui ressemble beaucoup).

Christian est sourd. Il est le frère du metteur en scène (qu’il interprète parfois).

Il se raconte en langue des signes, accompagné sur scène par la voix de son interprète (sa traductrice LSF, cette fois).

En se racontant ses luttes quotidiennes tressées de joies et de peines il raconte également l’histoire, les particularités et les combats de sa communauté et de sa langue.

Sous les mots dessinés dans le vide, dans la vibration du corps de Christian, personnage principal sans cesse empêché par les circonstances, l’inexorable joie de vivre et l’irrépressible besoin de communiquer de Christian, son interprète. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

*Mon Frère* features Christian as both the play’s main character and the actor playing that role (who bears a strong resemblance to him).

L’événement MON FRÈRE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE