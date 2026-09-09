Mon herbier monstrueux, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest

Informations pratiques

Mon herbier monstrueux 19 et 20 septembre Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences Finistère

Limité à 10 personnes, à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À partir de plantes séchées communes de notre environnement, Léane Louisy propose de créer un bestiaire fantastique. Ici, la pratique de l’herbier est un prétexte à l’imagination et à l’apprentissage des plantes que l’on côtoie quotidiennement.

Dans un premier temps, les enfants apprendront à faire sécher des plantes afin de les herboriser. Dans un second temps, ils réaliseront leurs propres herbiers avec des plantes communes de notre environnement préalablement séchées. Ils seront ensuite invités à dessiner et à coller divers éléments pour transformer leurs herbiers en créatures fantastiques.

L’ensemble des réalisations constitueront alors un hybride herbier/bestiaire. De cette manière, les enfants découvriront toutes les étapes menant à la réalisation d’un herbier et se familiariseront avec quelques plantes qui constituent notre environnement.

Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences 52 allée du Bot 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cbnbrest.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=250386 »}] Accès par la rue Antoine Prigent

À partir de plantes séchées communes de notre environnement, Léane Louisy propose de créer un bestiaire fantastique.

© C. Laroche