Mon jardin en pop-up et en papier, Jardin de la Tranquillité, Gravelines

Mon jardin en pop-up et en papier 6 et 7 juin Jardin de la Tranquillité Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au coeur du jardin de la Tranquillité, viens créer ton jardin de papier ou en pop-up. Couleurs, formes, composition…. laisse libre court à ta créativité pour mettre en place ton jardin imaginaire.

Jardin de la Tranquillité rue de la Tranquillité 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 03.28.24.85.65 http://ville-gravelines.fr La Jardin de la Tranquillité associé minéral et plantation. Il dispose d’une Poudrière construite selon les plans de Vauban et protégée au titre des Monuments Historique. Havre de paix sur le parcours du Chemin de Ronde, il est à la fois un lieu de promenade, de pause et d’animations culturelles (concerts, petits spectacles en plein air…). Ouvert de 10h00 à 17h en hiver et de 9h à18h en saison

Atelier dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

© Ville de Gravelines