Mon jardin en pop-up et en papier, Jardin de la Tranquillité, Gravelines
Mon jardin en pop-up et en papier, Jardin de la Tranquillité, Gravelines samedi 6 juin 2026.
Mon jardin en pop-up et en papier 6 et 7 juin Jardin de la Tranquillité Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Au coeur du jardin de la Tranquillité, viens créer ton jardin de papier ou en pop-up. Couleurs, formes, composition…. laisse libre court à ta créativité pour mettre en place ton jardin imaginaire.
Jardin de la Tranquillité rue de la Tranquillité 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 03.28.24.85.65 http://ville-gravelines.fr La Jardin de la Tranquillité associé minéral et plantation. Il dispose d’une Poudrière construite selon les plans de Vauban et protégée au titre des Monuments Historique. Havre de paix sur le parcours du Chemin de Ronde, il est à la fois un lieu de promenade, de pause et d’animations culturelles (concerts, petits spectacles en plein air…). Ouvert de 10h00 à 17h en hiver et de 9h à18h en saison
Atelier dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026
© Ville de Gravelines
À voir aussi à Gravelines (Nord)
- Le Village du Jean Bart, Chantier du Jean Bart, Gravelines 25 avril 2026
- Ouverture du Phare de Petit-Fort-Philippe, Phare de Petit-Fort-Philippe, Gravelines 25 avril 2026
- La p’tite ville avec la Compagnie l’Elephant dans le boa, Site de la Porte aux Boules, Gravelines 25 avril 2026
- Escape Game « Les villes fortifiées » – En partenariat avec l’association des Espaces Fortifiés des HAUTS-DE-FRANCE., Citerne, Gravelines 25 avril 2026
- Ouaf ! Ouaf ! Par la Compagnie du Bonjour, Site de la Porte aux Boules, Gravelines 25 avril 2026