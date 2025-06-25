Mon Jour De Chance ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône
Mon Jour De Chance
Tarif : 39 – 39 – 69 EUR
Début : 2026-04-26 16:30:00
Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?
Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu.
Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ?
Une pièce de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras
Mise en scène José Paul
Avec Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco, Caroline Maillard
Décors Édouard Laug
Costumes Ana Belen Palacios Avila
Lumière Laurent Béal
Musique Michel Winogradoff
Vidéo Sébastien Mizermont
Accessoiristes Betty Lemoine
Assistant à la mise en scène Guillaume Rubeaud .
