Mon Jour De Chance ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône dimanche 26 avril 2026.

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Début : 2026-04-26 16:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?

Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu.

Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ?

Une pièce de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras

Mise en scène José Paul

Avec Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco, Caroline Maillard

Décors Édouard Laug

Costumes Ana Belen Palacios Avila

Lumière Laurent Béal

Musique Michel Winogradoff

Vidéo Sébastien Mizermont

Accessoiristes Betty Lemoine

Assistant à la mise en scène Guillaume Rubeaud .

