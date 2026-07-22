Mon Petit Chaperon La Comédie du Finistère Brest
mercredi 22 juillet 2026 · La Comédie du Finistère · Brest
Informations pratiques
Brest
Mon Petit Chaperon
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-08-01 11:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-01
Et ron et ron mon petit chaperon.
Il existe un royaume où Cendrillon côtoie les trois petits cochons, et si les lapins sont pressés, les princesses se rebellent et les fées sont espiègles.
Il parait même que le grand méchant loup, serait gentil comme tout.
Entrez, entrez, au pays des merveilles, comptez 1, 2 , 3 et dîtes … ‘ Il était une fois .
Partez en voyage tout doux avec notre petit chaperon, et une galerie de personnages célèbres ou polissons qui revisitent contes et comptines à leur façon.
Informations pratiques
Durée 35 minutes.
Spectacle destiné aux enfants de 1 à 5 ans.
Réservation obligatoire, en ligne. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English :
L’événement Mon Petit Chaperon Brest a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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