Mon Petit Musée Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Mon Petit Musée

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 18:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Après une première année d’échanges joyeux et enrichissants autour de l’histoire de l’art, Thérèse accompagne à nouveau celles et ceux qui le souhaitent. Chaque mois, le groupe explorera une période différente pour laquelle chacun présente en cinq minutes maximum une de ses œuvres favorites. Pour cette première rencontre, venez avec votre coup de cœur de la Préhistoire à l’Antiquité !

Nombre de places limité, inscription obligatoire.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mon Petit Musée

L’événement Mon Petit Musée Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche