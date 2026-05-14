Mon photogramme végétal – Atelier cyanotype Musée Jules Verne Nantes
Mon photogramme végétal – Atelier cyanotype Musée Jules Verne Nantes dimanche 7 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 15:30 – 16:15
Gratuit : oui Gratuit Jeune Public, En famille, Tout public
Découvrez cette technique de photographie inventée au XIXème siècle. Composez votre page d’herbier et et immortalisez son empreinte dans de jolis tons bleutés.Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026. Pensez à apporter avec vous quelques fleurs et feuilles glanés sur votre chemin jusqu’au musée ! > Sur réservation uniquement (02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33)
Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 02 40 41 42 33
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