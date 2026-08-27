Mon premier atelier santé environnement au centre de PMI 49 Masséna Centre de PMI 49 Masséna PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Centre de PMI 49 Masséna · PARIS
Informations pratiques
Vous attendez un enfant ou vous venez d’en accueillir un ? La Ville de Paris vous invite à participer gratuitement à « Mon premier atelier santé environnement », un nouvel atelier pour vous aider à créer un environnement sain durant la grossesse et dès les premiers mois de votre enfant. Les 1000 premiers jours de votre enfant, de la grossesse à ses deux ans, sont très importants pour sa santé. Ces ateliers ont pour objectif de vous aider à mieux comprendre l’impact de l’environnement sur la santé de votre bébé : produits d’hygiène, textiles, alimentation, jouets, produits ménagers… — et vous donner les clés pour agir simplement, sans bouleverser votre quotidien ni votre budget. Animés par des spécialistes de la santé environnementale et de la petite enfance, ces ateliers collectifs sont gratuits et ouverts à tous les futurs parents ou parents de nouveaux-nés. À la fin de l’atelier, vous repartez avec un kit santé environnement : des produits sains, des fiches pratiques, des recettes simples… De quoi démarrer en toute sérénité !
Les ateliers proposés à la PMI 49 Masséna
|quand ?
|Lien d’inscription
|26 septembre de 10h à 12h
|S’inscrire à cet atelier
|17 octobre de 10h à 12h
|S’inscrire à cet atelier
|7 novembre de 10h à 12h
|S’inscrire à cet atelier
|12 décembre de 10h à 12h
|S’inscrire à cet atelier
De nouvelles dates vont être prochainement mises en ligne….
Gratuit, sans condition de ressources, sur inscription. Une question ? Besoin d’aide pour vous inscrire ?
Contactez-nous au 06 86 09 87 72 oumonpremierateliersante@paris.fr
Disponible au centre de PMI 49 Masséna dans le 13ème.
Le samedi 12 décembre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 07 novembre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00;2026-10-17T10:00:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00;2026-11-07T10:00:00+02:00_2026-11-07T12:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T12:00:00+02:00
Centre de PMI 49 Masséna 49 boulevard Masséna 75013 PARIS
+33686098772 monpremierateliersante@paris.fr
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