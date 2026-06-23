Une toute première expérience de ciné-concert, sensible et immersive : cinq joyaux de l’animé prennent vie à l’écran, portés par un quatuor de cuivres et un célesta.

Sous les branches d’un même arbre, les générations se répondent en écho.

Une grand-mère japonaise murmure au creux de l’enfance des gestes anciens.

Un père traverse le ciel, héroïque et fragile, dans le regard émerveillé de son fils.

Cinq courts récits voyagent d’un pays à l’autre, tissant les âges et les cultures.

Un tour du monde délicat, où la tendresse circule comme une lumière héritée.

Conseillé à partir de 4 ans

PROGRAMME

5 films d’animation pour les enfants

Musique composée par Alexandre KOROVITCH

Durée : 45 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

Alexandre KOROVITCH · Direction

Solistes de l’Orchestre Colonne · Quatuor de Cuivres et célesta

Cette saison, l’Orchestre Colonne propose également aux enfants un ciné-concert pour découvrir la musique classique autrement.

Le dimanche 11 octobre 2026

de à

payant

20€ / 10€ (réduit)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T15:15:00+02:00

Date(s) : 2026-10-11T00:00:00+02:00_2026-10-11T23:59:00+02:00

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

https://www.orchestrecolonne.fr/souvenirs-de-famille/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne



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