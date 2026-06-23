Mon premier ciné-concert « Souvenirs de famille » Salle Colonne Paris
Mon premier ciné-concert « Souvenirs de famille » Salle Colonne Paris dimanche 11 octobre 2026.
Une toute première expérience de ciné-concert, sensible et immersive : cinq joyaux de l’animé prennent vie à l’écran, portés par un quatuor de cuivres et un célesta.
Sous les branches d’un même arbre, les générations se répondent en écho.
Une grand-mère japonaise murmure au creux de l’enfance des gestes anciens.
Un père traverse le ciel, héroïque et fragile, dans le regard émerveillé de son fils.
Cinq courts récits voyagent d’un pays à l’autre, tissant les âges et les cultures.
Un tour du monde délicat, où la tendresse circule comme une lumière héritée.
Conseillé à partir de 4 ans
PROGRAMME
5 films d’animation pour les enfants
Musique composée par Alexandre KOROVITCH
Durée : 45 minutes (sans entracte)
DISTRIBUTION
Alexandre KOROVITCH · Direction
Solistes de l’Orchestre Colonne · Quatuor de Cuivres et célesta
Cette saison, l’Orchestre Colonne propose également aux enfants un ciné-concert pour découvrir la musique classique autrement.
Le dimanche 11 octobre 2026
de à
payant
20€ / 10€ (réduit)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-10-11T00:00:00+02:00_2026-10-11T23:59:00+02:00
Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris
https://www.orchestrecolonne.fr/souvenirs-de-famille/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne
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