Informations pratiques

Dédié au jeune public à partir de 3 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris durant les vacances de la Toussaint. Son but… éveiller le regard et la curiosité du jeune public pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pédagogique du cinéma.

Cette année, découvrons ensemble des courts métrages sur le thème « Dans tous les sens »

à la bibliothèque Saint-Éloi, LSF/FR

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles avec une petite séance de contes en français et Langue des SignesFrançaise, suivie de la projection de 2 courts métrages d’animation surprise (sans paroles, accessible aux personnes sourdes).

mercredi 21 octobre, 10h30

pour les enfants dès 3 ans

sur inscription à partir du 22 septembre

au cinéma Majestic Bastille

Puis, retrouvez les bibliothécaires au cinéma Majestic Bastille pour des lectures d’histoires, suivies d’une projection.

vendredi 23 octobre, 10h

dès 3 ans, informations et réservation auprès du cinéma Majestic Bastille (entrée payante)

Le festival de cinéma jeune public de la Ville de Paris, organisé par l’association Enfances au Cinéma, s’invite à la bibliothèque Saint-Éloi !

Le vendredi 23 octobre 2026

de 10h00 à 10h30

Le mercredi 21 octobre 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit sous condition

L’entrée est payante pour la séance au cinéma le Majestic.

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T13:30:00+02:00

fin : 2026-10-23T13:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-21T10:30:00+02:00_2026-10-21T11:00:00+02:00;2026-10-23T10:00:00+02:00_2026-10-23T10:30:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



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