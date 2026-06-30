Mon Premier Festival 2026 : Ciné-contes « Dans tous les sens » ! LSF/FR Bibliothèque Saint-Eloi Paris
mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque Saint-Eloi · Paris
Informations pratiques
Dédié au jeune public à partir de 3 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris durant les vacances de la Toussaint. Son but… éveiller le regard et la curiosité du jeune public pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pédagogique du cinéma.
Cette année, découvrons ensemble des courts métrages sur le thème « Dans tous les sens »
à la bibliothèque Saint-Éloi, LSF/FR
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles avec une petite séance de contes en français et Langue des SignesFrançaise, suivie de la projection de 2 courts métrages d’animation surprise (sans paroles, accessible aux personnes sourdes).
mercredi 21 octobre, 10h30
pour les enfants dès 3 ans
sur inscription à partir du 22 septembre
au cinéma Majestic Bastille
Puis, retrouvez les bibliothécaires au cinéma Majestic Bastille pour des lectures d’histoires, suivies d’une projection.
vendredi 23 octobre, 10h
dès 3 ans, informations et réservation auprès du cinéma Majestic Bastille (entrée payante)
Le festival de cinéma jeune public de la Ville de Paris, organisé par l’association Enfances au Cinéma, s’invite à la bibliothèque Saint-Éloi !
Le vendredi 23 octobre 2026
de 10h00 à 10h30
Le mercredi 21 octobre 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit sous condition
L’entrée est payante pour la séance au cinéma le Majestic.
Public enfants. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-23T13:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-21T10:30:00+02:00_2026-10-21T11:00:00+02:00;2026-10-23T10:00:00+02:00_2026-10-23T10:30:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
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