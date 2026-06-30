Mon Premier Festival « Dans tous les sens » Bibliothèque François Villon Paris
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris
Informations pratiques
Toujours fidèle à sa mission : transmettre l’amour du cinéma aux plus jeunes, tout en éveillant leur sens critique et leur conscience citoyenne : Mon Premier Festival 2026 – Ville de Paris !
Mon Premier Festival est un programme d’éducation à l’image pour les enfants, animé par enfancesaucinema.net et présenté dans différents lieux de la capitale chaque automne, du 21 au 27 octobre.
Au programme, des projections à la bibliothèque, une séance au cinéma l’Archipel avec les bibliothécaires et les séances du Forum des Images.
Samedi 17 octobre à 11h à la Bibliothèque François Villon
Ciné-conte/projection : on écoute et on regarde les illustrations animées sur grand écran.
Et on gagne des places pour le festival !
Vendredi 23 octobre à 10h30 au Cinéma l’Archipel
17 boulevard de Strasbourg, Paris 10ème
Lecture d’album suivie d’une projection de La petite taupe aime la nature.
Samedi 24 octobre à 11h à la Bibliothèque François Villon
Projection d’une sélection de court-métrages d’animation.
Une thématique joyeuse et pleine d’énergie, « Dans tous les sens », sera le fil rouge de cette édition, pour explorer les multiples facettes de la fiction, même les plus fantaisistes, dès le plus jeune âge !
Le vendredi 23 octobre 2026
de 10h30 à 11h00
Le samedi 24 octobre 2026
de 11h00 à 11h30
Le samedi 17 octobre 2026
de 11h00 à 11h30
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-24T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T11:30:00+02:00;2026-10-23T10:30:00+02:00_2026-10-23T11:00:00+02:00;2026-10-24T11:00:00+02:00_2026-10-24T11:30:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon
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