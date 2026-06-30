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Mon Premier Festival « Dans tous les sens » Bibliothèque François Villon Paris

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris

Mon Premier Festival « Dans tous les sens » Bibliothèque François Villon Paris

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque François Villon
Adresse
81, boulevard de la Villette
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Toujours fidèle à sa mission : transmettre l’amour du cinéma aux plus jeunes, tout en éveillant leur sens critique et leur conscience citoyenne : Mon Premier Festival 2026 – Ville de Paris !

Mon Premier Festival est un programme d’éducation à l’image pour les enfants, animé par enfancesaucinema.net et présenté dans différents lieux de la capitale chaque automne, du 21 au 27 octobre.

Au programme, des projections à la bibliothèque, une séance au cinéma l’Archipel avec les bibliothécaires et les séances du Forum des Images.

Zoo, de Nina Heckel ; Crédits : Nina Heckel
Ville et coeur, de Anne-Sophie Raymond ; Crédits : Anne-Sophie Raymond
La petite taupe et le carnaval, de Zdenek Miler ; Crédits : Zdenek Miler

Samedi 17 octobre à 11h à la Bibliothèque François Villon

Ciné-conte/projection : on écoute et on regarde les illustrations animées sur grand écran.

Et on gagne des places pour le festival !

Vendredi 23 octobre à 10h30 au Cinéma l’Archipel

17 boulevard de Strasbourg, Paris 10ème

Lecture d’album suivie d’une projection de La petite taupe aime la nature.

Samedi 24 octobre à 11h à la Bibliothèque François Villon

Projection d’une sélection de court-métrages d’animation.

Une thématique joyeuse et pleine d’énergie, « Dans tous les sens », sera le fil rouge de cette édition, pour explorer les multiples facettes de la fiction, même les plus fantaisistes, dès le plus jeune âge !
Le vendredi 23 octobre 2026
de 10h30 à 11h00
Le samedi 24 octobre 2026
de 11h00 à 11h30
Le samedi 17 octobre 2026
de 11h00 à 11h30
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-24T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T11:30:00+02:00;2026-10-23T10:30:00+02:00_2026-10-23T11:00:00+02:00;2026-10-24T11:00:00+02:00_2026-10-24T11:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette  75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon


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