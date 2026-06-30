Informations pratiques

Toujours fidèle à sa mission : transmettre l’amour du cinéma aux plus jeunes, tout en éveillant leur sens critique et leur conscience citoyenne : Mon Premier Festival 2026 – Ville de Paris !

Mon Premier Festival est un programme d’éducation à l’image pour les enfants, animé par enfancesaucinema.net et présenté dans différents lieux de la capitale chaque automne, du 21 au 27 octobre.

Au programme, des projections à la bibliothèque, une séance au cinéma l’Archipel avec les bibliothécaires et les séances du Forum des Images.

Zoo, de Nina Heckel ; Crédits : Nina Heckel

Ville et coeur, de Anne-Sophie Raymond ; Crédits : Anne-Sophie Raymond

La petite taupe et le carnaval, de Zdenek Miler ; Crédits : Zdenek Miler

Samedi 17 octobre à 11h à la Bibliothèque François Villon



Ciné-conte/projection : on écoute et on regarde les illustrations animées sur grand écran.

Et on gagne des places pour le festival !

Vendredi 23 octobre à 10h30 au Cinéma l’Archipel

17 boulevard de Strasbourg, Paris 10ème

Lecture d’album suivie d’une projection de La petite taupe aime la nature.

Samedi 24 octobre à 11h à la Bibliothèque François Villon



Projection d’une sélection de court-métrages d’animation.

Une thématique joyeuse et pleine d’énergie, « Dans tous les sens », sera le fil rouge de cette édition, pour explorer les multiples facettes de la fiction, même les plus fantaisistes, dès le plus jeune âge !

Le vendredi 23 octobre 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 24 octobre 2026

de 11h00 à 11h30

Le samedi 17 octobre 2026

de 11h00 à 11h30

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T11:30:00+02:00;2026-10-23T10:30:00+02:00_2026-10-23T11:00:00+02:00;2026-10-24T11:00:00+02:00_2026-10-24T11:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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