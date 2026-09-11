Monastère Bénédictines ND du Calvaire, Monastère Bénédicitnes du Calvaire, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Monastère Bénédicitnes du Calvaire · Angers
Informations pratiques
Monastère Bénédictines ND du Calvaire 19 et 20 septembre Monastère Bénédicitnes du Calvaire Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découverte d’un lieu historique au coeur de la Doutre ; plus de 400 ans de présence bénédictine au monastère.
Poumon vert, havre de paix, avec ses jardins, son cloître, réfectoire, son fournil et sa « fameuse » machine à gaufrettes (qui a fait la réputation des soeurs pendant plusieurs décennies et qui est en focntionnement aujourd’hui)… font la beauté de ce site.
Monastère Bénédicitnes du Calvaire 8 rue Vauvert 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0759518484 http://www.benedictines-angers.fr Monastère du XVIIè avec ses jardins, son fournil, sa machine à gaufrettes, son cloître, réfectoire… Proche de la place Bichon
Découverte d’un lieu historique au coeur de la Doutre ; plus de 400 ans de présence bénédictine au monastère.
©Léger
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Les Accroche-cœurs Angers 11 septembre 2026
- Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers 11 septembre 2026
- Atelier découverte des circuits courts, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 11 septembre 2026
- Échappées d’art Découverte des œuvres à vélo, secteur centre-ville Place François Mitterrand Angers 13 septembre 2026
- Emballage en circuits courts : comprendre pour mieux choisir, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49), Angers 14 septembre 2026