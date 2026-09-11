Monastère Bénédictines ND du Calvaire, Monastère Bénédicitnes du Calvaire, Angers

Informations pratiques

Monastère Bénédictines ND du Calvaire 19 et 20 septembre Monastère Bénédicitnes du Calvaire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découverte d’un lieu historique au coeur de la Doutre ; plus de 400 ans de présence bénédictine au monastère.

Poumon vert, havre de paix, avec ses jardins, son cloître, réfectoire, son fournil et sa « fameuse » machine à gaufrettes (qui a fait la réputation des soeurs pendant plusieurs décennies et qui est en focntionnement aujourd’hui)… font la beauté de ce site.

Monastère Bénédicitnes du Calvaire 8 rue Vauvert 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0759518484 http://www.benedictines-angers.fr Monastère du XVIIè avec ses jardins, son fournil, sa machine à gaufrettes, son cloître, réfectoire… Proche de la place Bichon

Découverte d’un lieu historique au coeur de la Doutre ; plus de 400 ans de présence bénédictine au monastère.

©Léger