Monas’trail d’Halloween Le Monastère

Informations pratiques

Le Monastère

Monas’trail d’Halloween

31 Avenue de l’abbaye Le Monastère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

2ème édition du Monas’trail traim semi-nocturne de 13km 400M D+

Bienvenue au Monastrail, une course nature semi-nocturne unique en son genre au cœur des portes de Rodez ! Le 31 octobre 2026, venez défier les 13 kilomètres de notre parcours envoûtant qui vous fera découvrir Le Monastère sous les premières étoiles d’automne.

Partant de la majestueuse abbaye Saint-Sernin, vous traverserez chemins forestiers, sentiers techniques et passages bucoliques avec un dénivelé positif de 400m. Frontale allumée, vous vivrez une expérience immersive dans l’ambiance d’Halloween, à la nuit tombante.

Cette seconde édition du Monastrail n’est pas qu’une simple course, c’est un événement familial et convivial où chacun trouve sa place. Les coureurs peuvent opter pour un déguisement d’Halloween — chaque participant costumé permettra de reverser 1 € à une association locale !

Avant le départ des coureurs à 17h20, place aux familles et aux enfants ! De 15h à 17h05, nous proposons des activités ludiques gratuites spécialement conçues pour les plus jeunes

Rallye photo Halloween : une chasse aux citrouilles et aux indices mystérieux à travers le site de l’abbaye

Jeux traditionnels en bois : pour s’amuser comme autrefois

Stand de maquillage : transformez vos enfants en monstres adorables

Contes et légendes : moment de partage avec notre conteuse qui ravira petits et grands

Un espace snack sera également à votre disposition pour vous régaler de boissons chaudes et de gourmandises faites maison pendant que vous encouragez les coureurs.

Programme de la journée

13h00→ 16h30 Retrait des dossards Sur le site de l’abbaye Saint-Sernin

15h00→ 17h05 Animations enfants Rallye photo, jeux en bois, maquillage, contes — gratuit

17h20 Départ de la course 13 km · 400m D+ · Frontale obligatoire

19h15 Arrivée & remise des prix Bière offerte à tous les finishers · Récompenses top 3 H/F

Soir Repas festif Un foodtruck permettra de se restaurer sur place .

31 Avenue de l’abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie

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English :

2nd Monas’trail 13-km semi-night trail run 400 m elevation gain

L’événement Monas’trail d’Halloween Le Monastère a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)