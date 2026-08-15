MONDAY THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MONDAY

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-10

Date(s) :

2027-03-09

La danse entre Éros et Thanatos est intemporelle une tension constante entre amour et déclin, construction et destruction, paix et guerre. Dans un monde déstabilisé par les tensions géopolitiques et les crises humanitaires, cette danse primitive se déploie sous nos yeux.

Comment traverser cette réalité ? Sommes-nous capables d’en infléchir le cours ?

Dans Monday, le chorégraphe néerlandais Arno Schuitemaker opère une inversion radicale. La performance hypnotique se déploie à rebours et entraîne le public dans une expérience où l’empreinte apparaît avant le pas. Inverser l’ordre des événements peut transformer en profondeur la manière dont nous les comprenons. Tandis que les quatre danseurs exécutent leurs mouvements en sens inverse, ils reconstruisent le décor. La reconstruction se charge ainsi de multiples significations.

Monday est une métaphore physique d’une mémoire tournée vers l’avant , une expérience qui rend palpable la manière dont ce qui n’a pas encore eu lieu pèse sur le présent. Quels choix faisons-nous dans ces moments en apparence ordinaires où tout peut basculer ? 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The dance between Eros and Thanatos is timeless: a constant tension between love and decay, creation and destruction, peace and war. In a world destabilized by geopolitical tensions and humanitarian crises, this primal dance unfolds before our eyes.

L’événement MONDAY Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE