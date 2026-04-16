Mondial des métiers Auvergne Rhône Alpes Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Chassieu

Mondial des métiers Auvergne Rhône Alpes

Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10

fin : 2026-12-14

Date(s) :

2026-12-10 2026-12-11

Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers et de transmettre une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels dans notre région.

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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

At the heart of Auvergne-Rhône-Alpes Orientation?s work is the desire to promote the discovery of professions and to pass on quality information on training courses, sectors of activity and career opportunities in our region.

L’événement Mondial des métiers Auvergne Rhône Alpes Chassieu a été mis à jour le 2026-04-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme