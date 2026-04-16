Mondial des métiers Auvergne Rhône Alpes Eurexpo Parc des Expositions Chassieu
Mondial des métiers Auvergne Rhône Alpes Eurexpo Parc des Expositions Chassieu jeudi 10 décembre 2026.
Chassieu
Mondial des métiers Auvergne Rhône Alpes
Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10
fin : 2026-12-14
Date(s) :
2026-12-10 2026-12-11
Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers et de transmettre une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels dans notre région.
.
Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the heart of Auvergne-Rhône-Alpes Orientation?s work is the desire to promote the discovery of professions and to pass on quality information on training courses, sectors of activity and career opportunities in our region.
L’événement Mondial des métiers Auvergne Rhône Alpes Chassieu a été mis à jour le 2026-04-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
À voir aussi à Chassieu (Rhône)
- Japan Touch Haru & Geek Touch Eurexpo Parc des Expositions Chassieu 25 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Météo-France Centre-Est, Chassieu 1 mai 2026
- Pergaud à Vélo, Ecole Pergaud, Chassieu, Chassieu 22 mai 2026
- Equita Lyon Eurexpo Parc des Expositions Chassieu 28 octobre 2026
- Epoqu’Auto Eurexpo Parc des Expositions Chassieu 6 novembre 2026