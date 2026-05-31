Monnin Midon Delor Trio Le Melville Paris
Monnin Midon Delor Trio Le Melville Paris mardi 2 juin 2026.
Ces trois là ce sont rencontrés dans les jam sessions de la capitale et l’envie de créer de la musique ensemble s’est faite tout naturellement. Ils ont depuis depuis constitué un répertoire autour des grands standards de jazz qu’ils interprètent d’une façon très personnelle, et plus récemment, ils explorent l’univers de la musique classique, qu’ils teinte de jazz avec une grande liberté. Interaction, connivence et écoute, sont les maîtres-mots du trio.
Gabriel Midon : contrebasse
Edouard Monnin : piano
Thomas Delor : batterie
Ce trio dynamique, né des jam sessions parisiennes, fusionne jazz et classiques avec brio. Leur interprétation audacieuse des standards jazz, empreinte d’interaction et de complicité, captive les auditeurs.
Le mardi 02 juin 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-03T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T20:30:00+02:00_2026-06-02T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5656
Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Églises Tour 2026 Église intermédiaire du 10km et départ du 5km Paris 31 mai 2026
- Activité souplesse et écriture – Entre ciel et pierre, Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026
- Le Tour de Paris : l’urban trail autour de la capitale Parc de la Villette Paris 31 mai 2026
- Vide Grenier des Grands Moulins 31 mai 2026
- D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2), Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026