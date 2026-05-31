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Monnin Midon Delor Trio Le Melville Paris

Monnin Midon Delor Trio Le Melville Paris

Monnin Midon Delor Trio Le Melville Paris mardi 2 juin 2026.

Lieu : Le Melville

Adresse : 28 Rue Jean Mermoz

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : <p>10 euros.</p>

Ces trois là ce sont rencontrés dans les jam sessions de la capitale et l’envie de créer de la musique ensemble s’est faite tout naturellement. Ils ont depuis depuis constitué un répertoire autour des grands standards de jazz qu’ils interprètent d’une façon très personnelle, et plus récemment, ils explorent l’univers de la musique classique, qu’ils teinte de jazz avec une grande liberté. Interaction, connivence et écoute, sont les maîtres-mots du trio.

Gabriel Midon : contrebasse

Edouard Monnin : piano

Thomas Delor : batterie

Ce trio dynamique, né des jam sessions parisiennes, fusionne jazz et classiques avec brio. Leur interprétation audacieuse des standards jazz, empreinte d’interaction et de complicité, captive les auditeurs.
Le mardi 02 juin 2026
de 20h30 à 23h00
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-03T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T20:30:00+02:00_2026-06-02T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5656


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