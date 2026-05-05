MONO + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes
MONO + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes lundi 15 février 2027.
MONO + 1ère partie Lundi 15 février 2027, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 18.8€ | Carte Stereolux : 14€ | Abonné·e partenaire : 14€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-15T20:30:00+01:00 – 2027-02-15T23:30:00+01:00
Fin : 2027-02-15T20:30:00+01:00 – 2027-02-15T23:30:00+01:00
Le quatuor Tokyoïte a acquis depuis 25 ans une place au panthéon du post-rock international, au même titre qu’un Mogwai ou Slint. Leur impressionnante maîtrise de la narration et leurs prestations live délivrant puissance libératrice et émotions à fleur de peau en font un groupe unique.
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/mono-1ere-partie-15022027-1930 »}]
+ 1ère partie Concert Expérimental
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