MONROE – Récital de chants sacrés, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille

Informations pratiques

MONROE – Récital de chants sacrés Samedi 26 septembre, 20h00 Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord

Billetterie : 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:30:00+02:00

Dans le cadre de l’édition 2026 des Fêtes de Notre-Dame de la Treille, la Cathédrale de Lille a le plaisir d’accueillir Monroe pour un concert exceptionnel.

Âgée de seulement 17 ans, Monroe s’est révélée au grand public en 2024 en remportant l’émission Prodiges diffusée sur France 2. Depuis cette reconnaissance, elle s’impose comme l’une des voix les plus prometteuses de sa génération, portée par une remarquable virtuosité vocale, une grande maturité artistique et une profonde sensibilité.

Son parcours témoigne d’une rencontre rare entre la puissance de la musique lyrique et une véritable quête intérieure. À travers son interprétation, Monroe invite le public à vivre une expérience musicale où se mêlent émotion, beauté et élévation spirituelle.

Pour cette soirée, elle sera accompagnée par la Maîtrise du Collège Saint-Paul de Lille, formation reconnue pour l’excellence de son travail vocal.

Dans le cadre majestueux de Notre-Dame de la Treille, ce concert constituera un temps fort de l’édition 2026 des Fêtes de Notre-Dame de la Treille, proposant une rencontre entre une jeune artiste au talent exceptionnel, un chœur d’excellence et un lieu patrimonial profondément marqué par la musique et la prière.

Une invitation à découvrir une voix nouvelle et à vivre un moment suspendu au cœur de la Cathédrale de Lille.

Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/monroe-billet/idmanif/634777/idseance/4162272 »}]

Dans le cadre de l’édition 2026 des Fêtes de Notre-Dame de la Treille, la Cathédrale de Lille est heureuse d’accueillir la jeune prodige lyrique Monroe pour un magnifique concert.

D.R