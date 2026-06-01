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Monséjour fête l’été !, Parc Monséjour centre d’animation Monséjour, Bordeaux

Monséjour fête l’été !, Parc Monséjour centre d’animation Monséjour, Bordeaux

Monséjour fête l’été !, Parc Monséjour centre d’animation Monséjour, Bordeaux vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Parc Monséjour centre d'animation Monséjour

Adresse : rue François Coppée bordeaux

Ville : 33200 Bordeaux

Département : Gironde

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Entrée libre - animation gratuite - buvette et restauration payantes

Monséjour fête l’été ! 12 et 13 juin Parc Monséjour centre d’animation Monséjour Gironde

Entrée libre – animation gratuite – buvette et restauration payantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Rejoignez-nous pour deux jours de fête, de partage et de bonne humeur à l’occasion de Monséjour fête l’été ! Un week-end festif pour petits et grands, entre musique, animations, gourmandises et spectacles.

Vendredi 12 juin – Grand Spot CONCERT

De 18h à 23h, venez profiter d’une soirée conviviale en plein air avec :
Bar associatif et Plateaux de gourmandises
Pièce de théâtre avec les enfants
Concert live pour lancer les festivités dans une ambiance estivale et chaleureuse !

Samedi 13 juin – Journée festive pour tous !

De 15h à 18h : place aux animations !
Concours de dessin : “Comment d’inspire le parc de Monséjour ?”
♟️ Initiation aux échecs & parties simultanées
Tournoi de pétanque en famille (sur inscription)
Animations pour les tout-petits (0-6 ans)
médiation animale
Buvette & gourmandises sucrées
À partir de 18h : Place à la fête !
Ouverture du bar
Food trucks sur place
Flashmob festive
Et pour clôturer cette belle journée en beauté :
Grand spectacle d’art de rue avec jonglage, cracheur de feu, danse et performances en musique !
Un week-end festif à ne pas manquer pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été ☀️
Venez nombreux !

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Festival de Monséjour 2026 festival concert

CA Bordeaux

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