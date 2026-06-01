Monséjour fête l’été !, Parc Monséjour centre d’animation Monséjour, Bordeaux

Monséjour fête l’été ! 12 et 13 juin Parc Monséjour centre d’animation Monséjour Gironde

Entrée libre – animation gratuite – buvette et restauration payantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Rejoignez-nous pour deux jours de fête, de partage et de bonne humeur à l’occasion de Monséjour fête l’été ! Un week-end festif pour petits et grands, entre musique, animations, gourmandises et spectacles.

Vendredi 12 juin – Grand Spot CONCERT

De 18h à 23h, venez profiter d’une soirée conviviale en plein air avec :

Bar associatif et Plateaux de gourmandises

Pièce de théâtre avec les enfants

Concert live pour lancer les festivités dans une ambiance estivale et chaleureuse !

Samedi 13 juin – Journée festive pour tous !

De 15h à 18h : place aux animations !

Concours de dessin : “Comment d’inspire le parc de Monséjour ?”

♟️ Initiation aux échecs & parties simultanées

Tournoi de pétanque en famille (sur inscription)

Animations pour les tout-petits (0-6 ans)

médiation animale

Buvette & gourmandises sucrées

À partir de 18h : Place à la fête !

Ouverture du bar

Food trucks sur place

Flashmob festive

Et pour clôturer cette belle journée en beauté :

Grand spectacle d’art de rue avec jonglage, cracheur de feu, danse et performances en musique !

Un week-end festif à ne pas manquer pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été ☀️

Venez nombreux !

Parc Monséjour centre d’animation Monséjour rue François Coppée bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.97.58.10 »}]

Festival de Monséjour 2026 festival concert

CA Bordeaux