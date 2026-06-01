Monséjour fête l’été !, Parc Monséjour centre d’animation Monséjour, Bordeaux
Monséjour fête l’été !, Parc Monséjour centre d’animation Monséjour, Bordeaux vendredi 12 juin 2026.
Monséjour fête l’été ! 12 et 13 juin Parc Monséjour centre d’animation Monséjour Gironde
Entrée libre – animation gratuite – buvette et restauration payantes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Rejoignez-nous pour deux jours de fête, de partage et de bonne humeur à l’occasion de Monséjour fête l’été ! Un week-end festif pour petits et grands, entre musique, animations, gourmandises et spectacles.
Vendredi 12 juin – Grand Spot CONCERT
De 18h à 23h, venez profiter d’une soirée conviviale en plein air avec :
Bar associatif et Plateaux de gourmandises
Pièce de théâtre avec les enfants
Concert live pour lancer les festivités dans une ambiance estivale et chaleureuse !
Samedi 13 juin – Journée festive pour tous !
De 15h à 18h : place aux animations !
Concours de dessin : “Comment d’inspire le parc de Monséjour ?”
♟️ Initiation aux échecs & parties simultanées
Tournoi de pétanque en famille (sur inscription)
Animations pour les tout-petits (0-6 ans)
médiation animale
Buvette & gourmandises sucrées
À partir de 18h : Place à la fête !
Ouverture du bar
Food trucks sur place
Flashmob festive
Et pour clôturer cette belle journée en beauté :
Grand spectacle d’art de rue avec jonglage, cracheur de feu, danse et performances en musique !
Un week-end festif à ne pas manquer pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été ☀️
Venez nombreux !
Parc Monséjour centre d’animation Monséjour rue François Coppée bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.97.58.10 »}]
Festival de Monséjour 2026 festival concert
CA Bordeaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
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