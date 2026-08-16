MONSIEUR FRAIZE SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MONSIEUR FRAIZE

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR

23.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-30 20:30:00

fin : 2027-03-30 21:30:00

Date(s) :

2027-03-30

Monsieur Fraize, personnage singulier, déconcertant, fait son retour sur scène comme une plaque de verglas en plein désert.

Une sorte d’énigme qui se livre au public en toute naïveté et qui dévoile un univers ultra-sensible où s’entremêlent les peurs, les non-dits, le doute, la famille et la cruauté du quotidien.

Récompensé à de multiples reprises et salué par la presse, ce clown de l’absurde fascine autant qu’il fait rire… parfois avec presque rien. 23.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Mr. Fraize, a singular and unsettling character, makes his return to the stage like a patch of black ice in the middle of the desert.

L’événement MONSIEUR FRAIZE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE