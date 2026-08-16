MONSIEUR FRAIZE SALLE NOUGARO Toulouse
mardi 30 mars 2027 · SALLE NOUGARO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
MONSIEUR FRAIZE
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR
23.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-30 20:30:00
fin : 2027-03-30 21:30:00
Date(s) :
2027-03-30
Monsieur Fraize, personnage singulier, déconcertant, fait son retour sur scène comme une plaque de verglas en plein désert.
Une sorte d’énigme qui se livre au public en toute naïveté et qui dévoile un univers ultra-sensible où s’entremêlent les peurs, les non-dits, le doute, la famille et la cruauté du quotidien.
Récompensé à de multiples reprises et salué par la presse, ce clown de l’absurde fascine autant qu’il fait rire… parfois avec presque rien. 23.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Mr. Fraize, a singular and unsettling character, makes his return to the stage like a patch of black ice in the middle of the desert.
L’événement MONSIEUR FRAIZE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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