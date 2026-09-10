Montage d’exposition sous vos yeux, Musée des Avelines, Saint-Cloud

Informations pratiques

Montage d’exposition sous vos yeux 19 et 20 septembre Musée des Avelines Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’équipe de conservation vous dévoile l’acrochage de sa prochaine exposition Dans les coulisses du musée, qui se fera sous vos yeux ! Vous pourrez, à cette occasion, poser toutes vos questions à l’équipe du montage.

Musée des Avelines 60 Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146026718 https://www.musee-saintcloud.fr Le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, est un lieu convivial. Il accueille tous les publics pour des rencontres enthousiastes autour de l’art et du patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d’un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d’une demeure de collectionneur. Accès SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière). Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud. Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud. Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc.

L’équipe de conservation vous dévoile l’acrochage de sa prochaine exposition Dans les coulisses du musée, qui se fera sous vos yeux ! Vous pourrez, à cette occasion, poser toutes vos questions à du…

©Rémi Kaing