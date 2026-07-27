Informations pratiques

Flers

Montagnes

9 Rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17 10:10:00

Date(s) :

2026-10-17

Deux personnages explorent un paysage et transformation fait de papier, de tissus, de sons et de mouvements.

À travers la danse, le chant et la manipulation de matières, ils donnent vie à des montagnes réelles, imaginaires et intérieures. Rochers, sommets, grottes, avalanches ou nuages deviennent autant de terrains de jeu pour l’imagination. Les matières se froissent, se déploient, résonnent et se métamorphosent sous les yeux des enfants.

Pensé comme une expérience sensible, Montagnes invite à écouter, regarder, ressentir et explorer un paysage vivant où le corps, la voix et la matière dialoguent en permanence. .

9 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 31 81 23 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Montagnes

L’événement Montagnes Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO