Montagnes Flers
samedi 17 octobre 2026 · Flers
Informations pratiques
Flers
Montagnes
9 Rue du Collège Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 10:10:00
Date(s) :
2026-10-17
Deux personnages explorent un paysage et transformation fait de papier, de tissus, de sons et de mouvements.
À travers la danse, le chant et la manipulation de matières, ils donnent vie à des montagnes réelles, imaginaires et intérieures. Rochers, sommets, grottes, avalanches ou nuages deviennent autant de terrains de jeu pour l’imagination. Les matières se froissent, se déploient, résonnent et se métamorphosent sous les yeux des enfants.
Pensé comme une expérience sensible, Montagnes invite à écouter, regarder, ressentir et explorer un paysage vivant où le corps, la voix et la matière dialoguent en permanence. .
9 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 31 81 23 13
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English : Montagnes
L’événement Montagnes Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO
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